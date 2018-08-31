В тюменской школе открылся третий по счету в области Роснефть-класс

ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Накануне нового учебного года на базе одной из тюменских школ открылся первый в Тюмени Роснефть-класс, выпускники девятых классов, прошедшие конкурсный отбор, будут углубленно изучать физику, химию, математику и в перспективе пополнят кадровый резерв компании, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Создание Роснефть-классов — это эффективная форма профориентации, в развитии которой заинтересован как регион, так и предприятие. С одной стороны, такое сотрудничество дает ребятам возможность получить образование и хорошую работу по специальности. С другой, компания получает специалистов высокого уровня с хорошими компетенциями", — привел собеседник агентства слова врио губернатора Тюменской области Александра Моора, присутствовавшего на открытии класса.

Он уточнил, что Роснефть-класс в тюменской школе стал третьим по счету в Тюменской области, всего в России их 111. Учиться ребята будут в классе, который оформлен в корпоративном стиле компании и оснащен необходимым оборудованием. Первые два класса в регионе были созданы в 2015 и 2016 годах на базе школы в поселке Туртас Уватского района.

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