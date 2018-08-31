Россия и Эритрея согласовали документ о признании дипломов об образовании

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия и Эритрея согласовали документ о взаимном признании дипломов о высшем образовании, скоро он будет подписан, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Приветствовали настрой наших эритрейских друзей на расширение взаимодействия в области образования и подготовки кадров. Мы ежегодно предоставляем значительное количество стипендий для эритрейских граждан, которые захотят обучаться в российских вузах. Завершено и будет скоро подписано соглашение о взаимном признании документов об образовании", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи.