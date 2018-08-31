Власти Кубани выделили 132 миллиона на покупку школьных автобусов

КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Власти Краснодарского края выделили более 132 миллионов рублей на покупку 355 школьных автобусов в 2018-2019 годах, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, в Краснодарском крае один из самых больших автопарков школьных автобусов в России: всего в регионе более 1 тысячи школьных автобусов, и расширение автопарка продолжится. "Мы планируем закупать новые автобусы каждый год. Например, в этом году кубанские школы получат 233 автобуса, в следующем планируется приобрести еще 122. На эти цели из региональной казны уже выделено около 132 миллиона рублей", — уточнил Кондратьев.
Он выразил уверенность, что новый транспорт позволит сделать дорогу в школу более комфортной и будет использоваться также для того, чтобы добраться в другие районы и краевой центр, для поездок на экскурсии и спортивные соревнования.
Он уточнил, что закупка нового транспорта осуществляется в рамках краевой программы "Развитие образования", а также благодаря федеральной поддержке и благотворительным программам. "Безусловно, нам также помогают меценаты и спонсоры, мы очень ценим их участие в этом вопросе", — добавил губернатор.