Власти Кубани выделили 132 миллиона на покупку школьных автобусов

КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Власти Краснодарского края выделили более 132 миллионов рублей на покупку 355 школьных автобусов в 2018-2019 годах, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

"Сегодня в школы 26 муниципальных образований нашего края отправились 107 новых автобусов, оборудованных всеми необходимыми средствами безопасности, включая тахографы и навигационное оборудование ГЛОНАСС", — сказал губернатор.

По его словам, в Краснодарском крае один из самых больших автопарков школьных автобусов в России: всего в регионе более 1 тысячи школьных автобусов, и расширение автопарка продолжится. "Мы планируем закупать новые автобусы каждый год. Например, в этом году кубанские школы получат 233 автобуса, в следующем планируется приобрести еще 122. На эти цели из региональной казны уже выделено около 132 миллиона рублей", — уточнил Кондратьев.

Он выразил уверенность, что новый транспорт позволит сделать дорогу в школу более комфортной и будет использоваться также для того, чтобы добраться в другие районы и краевой центр, для поездок на экскурсии и спортивные соревнования.

В текущем году 1 сентября в кубанские школы пойдут 650 тысяч школьников, из них 70 тысяч – первоклассники. "Подчеркну, значительная часть ребят учится в сельской местности, где в осенне-зимний период бывает проблематично добраться в школу. Поэтому вопрос с подвозом более 50 тысяч детей находится на особом контроле у руководства региона", — сказал глава края.

Он уточнил, что закупка нового транспорта осуществляется в рамках краевой программы "Развитие образования", а также благодаря федеральной поддержке и благотворительным программам. "Безусловно, нам также помогают меценаты и спонсоры, мы очень ценим их участие в этом вопросе", — добавил губернатор.

Другие новости региона читайте здесь >>