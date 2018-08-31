Тюменские власти заверяют, что поддержат интересные технологические проекты

ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Власти Тюменской области будут всегда поддерживать проекты, связанные с технологическим предпринимательством, заявил врио губернтара региона Александр Моор.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора, глава региона ознакомился с болидом команды NEFTEGAZ Engineering Тюменского индустриального университета.

"На мой взгляд, очень важно, чтобы ребята, заканчивающие индустриальный университет, понимали, как вести технологическое предпринимательство. Этот проект как раз ориентирует на такую деятельность, правительство Тюменской области будет поддерживать такие проекты всегда. С головами наших ребят все в порядке — надо создавать условия для развития, такие, как создаются в ТИУ", — сказал Моор на площади Тюмени 31 августа.

По его словам, такие проекты очень важны для развития региона. За последние годы большее число студентов, поступающих в вузы Тюменской области, идут на инженерные специальности. Если пять лет назад гуманитариев и инженеров было примерно пополам, то сегодня студентов-инженеров в тюменских вузах учится около 70%.

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