В нацпроект "Демография" включат ремонт интернатов и домов престарелых

ГОРКИ, 31 авг — РИА Новости. Многим интернатам и домам для престарелых в России нужен ремонт, из-за их состояния образуются очереди, поэтому эти вопросы будут включены в нацпроект "демография", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу.

"Из-за того, что многим интернатам, домам престарелых необходим капитальный ремонт, это не секрет, они у нас, к сожалению, в весьма сложном состоянии находятся, возникают очереди. Чтобы решить эту проблему, мы включаем соответствующие мероприятия в национальный проект "Демография", — сказал Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы.