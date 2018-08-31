В "Газпром-медиа" пока не планируют отменять иски к "Яндексу"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Яндекс" делает все возможное, чтобы выполнить решение суда по удалению ссылок на ресурсы, содержащие пиратский контент, однако это не отменяет исков правообладателей к поисковику, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром медиа".
Речь идет о уже поданных четырех исках правообладателей, уточнили в "Газпром медиа".
В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".
"Яндекс" во избежание блокировки сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом "Газпром медиа", при этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского.
В пятницу Роскомнадзор сообщил, что оснований для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" нет.