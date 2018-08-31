В "Газпром-медиа" пока не планируют отменять иски к "Яндексу"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Яндекс" делает все возможное, чтобы выполнить решение суда по удалению ссылок на ресурсы, содержащие пиратский контент, однако это не отменяет исков правообладателей к поисковику, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром медиа".

"Яндекс" делает все возможное, чтобы выполнить определение суда, именно поэтому Роскомнадзор их пока не блокирует. Мы всегда были за формат конструктивного диалога, что не отменяет подачу исковых заявлений", — заявили в пресс-службе.

Речь идет о уже поданных четырех исках правообладателей, уточнили в "Газпром медиа".

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

"Яндекс" во избежание блокировки сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом "Газпром медиа", при этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского.

В пятницу Роскомнадзор сообщил, что оснований для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" нет.