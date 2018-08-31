Почти 11 тысяч первокурсников придут в сентябре в тюменские вузы

ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Тюменские вузы примут почти 11 тысяч первокурсников в сентябре, больше всего их ожидается в Тюменском индустриальном университете, там с этого учебного года появится 5 062 новых студента: 2 903 из них начнут очную форму обучения, 2 159 будут учиться заочно. сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Он уточнил, что самым востребованным направлением подготовки в Тюменском индустриальном университете стало "строительство", на эту специальность поступило 2,5 тысячи выпускников школ. Также абитуриенты боролись за бюджетные места по направлению "менеджмент" в Тюменском госуниверситете. Конкурс составил почти 90 человек на место.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, регион заинтересован в том, чтобы создать в Тюмени максимально комфортные условия для студентов, в том числе иногородних.

"Сегодня не каждого студента мы можем обеспечить местами в общежитиях. Но для решения этой проблемы делается все возможное. В 2019 году вступит в строй общежитие Тюменского государственного университета на 200 мест. Кроме того, у нас есть амбициозный проект по строительству кампуса — студенческого городка из нескольких общежитий вместимостью более тысячи человек", — сказал Моор.

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