Щенячьи нежности: правила жизни собак-спасателей

Служебные собаки во время тренировки в учебно-тренировочном центре пожарно-спасательной службы Москвы в деревне Апаринки

Служебные собаки во время тренировки в учебно-тренировочном центре пожарно-спасательной службы Москвы в деревне Апаринки

Собака – лучший друг человека, она же – его лучший спаситель. Как живут, учатся, работают и выходят на пенсию четвероногие герои, которые помогают разыскивать пропавших в лесу людей или находить пострадавших под завалами, читайте в репортаже из пожарно-спасательного центра департамента ГОЧС и ПБ Москвы.

Всяк мастер на свой лад

Собаки помогают сотрудникам почти всех спецслужб – полицейским, спасателям, таможенникам. При этом для каждого вида работы нужны свои породы, которые могут выполнять определенные обязанности.

"Например, поскольку у полиции в числе основных задач – поиск, задержание и обезвреживание преступников, то и собак в помощь они выбирают довольно серьезных и агрессивных по своей природе, таких, как овчарки. А таможенникам, которые осматривают грузы, нужны собаки юркие, небольшие – чтобы они могли быстрее и легче все проверить", – рассказывает спасатель кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 пожарно-спасательного центра Москвы Виктория Васильева.

В кинологической группе, где служит Васильева, собаки занимаются поиском живых людей: на природе или под завалами разрушенных строений. Такие собаки не должны быть излишне большими или маленькими – в идеале ростом от 45 до 65 сантиметров, весом до 40 килограмм. Как поясняет Васильева, слишком маленьким животным сложно передвигаться по лесу, а слишком большим – на завалах.

При этом породы могут быть совершенно разными: каждый кинолог подбирает себе друга и соратника индивидуально – под свои возможности, характер и темперамент.

Это могут быть даже кокер-спаниели или фокстерьеры, поскольку главное – это добродушие, любовь к людям и хорошая обучаемость. Эти собаки спасают людей, потому они должны быть добрыми.

Но больше всего среди четвероногих спасателей – универсальных лабрадоров, которые легко обучаются и адаптируются к разным условиям, очень хорошо относятся к людям и любят поесть. Также нередко спасатели-кинологи заводят разных овчарок, например, бордер-колли, бельгийская овчарка малинуа, пробуют работать с редкими породами собак, такими как венгерская пастушью муди и австралийский хиллер.

Поиск как игра

Все собаки аварийно-спасательного отряда – личные питомцы кинологов, живут с ними дома и приходят на работу вместе с хозяевами. Возраст животных, как и конкретная порода, для такой службы тоже строго не регламентируется. Начинать подготовку желательно еще с щенком или молодой собакой не старше двух лет. Дело в том, что обучение четвероногих спасателей в среднем длится около полутора лет, и если собака и без того довольно взросла, то в итоге может остаться слишком мало времени для службы.

Обучение начинается с самого простого, с азов. "Собака – это чистый лист: то, что мы в нее вложим, то и получим в конце. Сначала это добродушное веселое существо, которое скачет, бегает, прыгает как ему хочется и где хочется. Такую неуправляемую собаку в лесу саму искать придется. Потому первая задача кинологов – научить животное дисциплине, это первый курс дрессировки и послушания", – рассказывает Васильева.

После того, как собака становится управляемой, начинается обучение именно поиску людей. По словам кинолога, для молодой собаки поиск – это игра: человек забирает у нее игрушку, и она его ищет, чтобы получить ее обратно. Сложность заданий постепенно увеличивается: сначала люди стоят практически на виду, потом начинают прятаться, за деревья, в коробках, в машинах.

"Во время обучения собаке очень весело: она знает, что кого бы она ни нашла, ее или покормят, или поиграют и расскажут ей о том, какая она хорошая", – говорит Васильева.

С опытом, когда собаки становятся уже взрослыми, после нескольких ЧС, к ним приходит осознание серьезности и важности их дела. "Это из-за эмоций хозяина: когда находится по настоящему потерявшийся человек, спасатели испытывают значительно большую радость, чем на тренировочном полигоне", – поясняет кинолог.

Наша служба и опасна и трудна

Трудятся собаки и кинологи на суточных дежурствах. С утра собак размещают в вольерах, и до обеда обучаются сами хозяева: нужна постоянная тренировка навыков. "Сотрудники кинологической группы-прежде всего спасатели. Они должны грамотно действовать в любых ЧС, поэтому важно уметь работать со спасательным инструментом, изучать тактику ведения поисково-спасательных работ, оказывать первую помощь и так далее", – поясняет Васильева, добавляя, что большую часть времени занимает подготовка собак.

Поле часа дня проводятся занятия с собаками – и со "студентами", и с теми, кто уже служит. Днем бывают занятия на послушание, а ближе к вечеру – на поиск. Таков наш распорядок обычного дня, если нет чрезвычайных ситуаций, уточняет Васильева.

"Перед тем как собака будет допущена к поисково-спасательным работам, она должна пройти экзамен – сдать сертификационные испытания, которые включают в себя прохождение трех этапов: поиск пострадавшего в природной среде, в условиях техногенного завала и проверка послушания и ловкости. Такой экзамен собака сдает ежегодно", – говорит кинолог.

Пик работы приходится на теплое время года. "Здания рушатся, к счастью, довольно редко, потому чаще мы ищем людей на природе – заблудившихся в лесах. А теряются они там, как правило, в теплое время года, и больше всего осенью, когда наступает грибной сезон. Так что сейчас как раз к нему уже готовимся", – поясняет Васильева.

В числе "постоянных клиентов" спасателей – бабушки и дедушки, которые собирают грибы в лесу. А самые сложные происшествия для спасателей – с детьми.

"Пропажа детей – это всегда страшно, ответственность спецслужб сильно возрастает. Один из самых запоминающихся случаев в нашей практике был именно с ребенком. В небольшой деревне двухлетний мальчик сам вышел со двора, родители не заметили. На поиски прибыло огромное количество людей – полиция, волонтеры, собралось больше ста человек. Долго искали, но ребенок не находился. Тогда вызвали нас. Буквально через пять минут пес нашел ребенка спящим под мостиком через ручеек", – вспоминает Васильева.

Лучшая награда – любовь

Несмотря на героические поступки собак, специальных орденов или наград для них не бывает. "Это как в фильме "Ко мне, Мухтар!": когда Мухтар раскрыл преступление, его хозяина наградили, выписали ему премию. К нему подошел начальник подразделения и спросил: "А Мухтару ты что-нибудь купил?", тот ответил: "Да, карамелек, и поговорил с ним по-хорошему!". Для собаки похвала и любовь хозяина – самое главное, а ордена и статуэтки не нужны", – поясняет кинолог.

На пенсию собаки-спасатели обычно выходят, когда им исполняется 8-9 лет. "Но если собака находится в хорошем физическом состоянии, то может служить и дольше – после прохождения специальной аттестации. Например, у нас дольше всех работал пес – восточно-европейская овчарка, он ушел на пенсию только в 12 лет", – говорит Васильева.

Вообще говоря, смена поколения собак обычно происходит примерно раз в десять лет. В кинологической группе аварийно-спасательного отряда №6 это произошло еще только один раз, поскольку в сентябре пожарно-спасательному центру департамент ГОЧСиПБ Москвы отмечает свой первый десятилетний юбилей. "За годы существования кинологической группы, было более 400 выездов на разные задания, за последние три года – 140 выездов и спасено 64 человека", – отмечает Васильева.

Поскольку все собаки личные, на пенсию они уходят к своим хозяевам. "Они сидят на диване, переходят к обычной собачьей жизни", – уточняет с улыбкой Васильева.

Впрочем, есть и исключения. Например, одна из самых первых собак группы, лабрадор Дарга, изначально жила в питомнике кинологической группы, и сегодня также продолжает здесь жить,– передает им свой опыт.