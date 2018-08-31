МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Каждая школа вправе принять решение, учиться пять или шесть дней в неделю, заявила министр просвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании. При этом она сама полагает, что в младших классах учиться по субботам не нужно.

"Действительно, вопрос пятидневной, шестидневной недели волнует всех… Каждая школа, на самом деле, согласно закону об образовании, вправе, это очень важно, уважаемые родители, принять решение о том, шесть дней учиться или пять. Мое глубочайшее убеждение, мое, что малышам не надо учиться шесть дней… Что касается старшеклассников, может быть, это и необходимо", — сказала Васильева, отвечая на вопрос о возможности отмены шестидневной недели в школах.

Пятое общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения с прямыми включениями из регионов проходит сегодня. С середины июля вопросы для мероприятия собирали через интернет.

Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась, отмечается на сайте ведомства.