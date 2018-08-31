РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Леопарда Артека выпустили в дикую природу на Кавказе

(обновлено: 14:24 31.08.2018)
01970
© Фото : Кавказский заповедникСамец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповедникеСамец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповеднике
© Фото : Кавказский заповедник

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Самца переднеазиатского леопарда Артека выпустили в дикую природу на территории Кавказского заповедника 31 августа, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

На Кавказе выпустят в дикую природу пять переднеазиатских леопардов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
На Кавказе выпустят в дикую природу пять переднеазиатских леопардов
По данным ведомства, это произошло в том же районе, где уже обитают леопарды Килли и Ахун, выпущенные два года назад.

"С помощью вертолета специальная транспортировочная клетка с леопардом была доставлена на гребень горы Ахцархва, на горе была подготовлена площадка для выпуска. После приземления команды, осуществляющей выпуск, и открытия шибера леопард оказался в естественной для него среде обитания. Одновременно с леопардом на территории Кавказского заповедника высадилась группа полевого мониторинга, которая осмотрит территорию в районе выпуска Артека, проверит фотоловушки и оценит состояние кормовой базы в этой местности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Артек успешно прошел аттестацию в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе, тест на умение охотиться, а также продемонстрировал естественную для дикого животного реакцию на человека — страх и стремление его избегать.

"Для Артека этот выпуск станет еще одним непростым испытанием, поскольку скоро зима, и леопарду придется не только быстро адаптироваться к реальной жизни в дикой природе, но и подготовиться к холодному периоду. Безусловно, это будет непросто, но мы все надеемся, что Артек справится со всеми трудностями, освоится и благополучно переживет зимний период", — приводятся в сообщении слова члена группы мониторинга WWF России, научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника Сергея Трепета.

© Фото : Кавказский заповедникСамец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповеднике
© Фото : Кавказский заповедник
Самец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповеднике

Как отметил директор WWF России Игорь Честин, сейчас специалисты рассчитывают получить дополнительные данные по использованию территории Артеком в 2018-2019 годах.

"Это позволит лучше спланировать следующие выпуски, а также усовершенствовать расстановку фотоловушек на этой территории. На леопарда еще в ходе обследования был надет спутниковый ошейник, который позволит ученым следить за его передвижениями. Ошейник будет работать в течение года, после чего автоматически сбросится", — уточнил Честин.

Артек — один из пяти котят, родившихся в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Его сестра Волна вместе с самцом Эльбрусом уже были выпущены месяц назад в дикую природу Северной Осетии на территории национального парка Алания, добавили в пресс-службе.

© Фото : Кавказский заповедникСамец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповеднике
© Фото : Кавказский заповедник
Самец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповеднике

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Росприроднадзора, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена