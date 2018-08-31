Леопарда Артека выпустили в дикую природу на Кавказе

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Самца переднеазиатского леопарда Артека выпустили в дикую природу на территории Кавказского заповедника 31 августа, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

По данным ведомства, это произошло в том же районе, где уже обитают леопарды Килли и Ахун, выпущенные два года назад.

"С помощью вертолета специальная транспортировочная клетка с леопардом была доставлена на гребень горы Ахцархва, на горе была подготовлена площадка для выпуска. После приземления команды, осуществляющей выпуск, и открытия шибера леопард оказался в естественной для него среде обитания. Одновременно с леопардом на территории Кавказского заповедника высадилась группа полевого мониторинга, которая осмотрит территорию в районе выпуска Артека, проверит фотоловушки и оценит состояние кормовой базы в этой местности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Артек успешно прошел аттестацию в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе, тест на умение охотиться, а также продемонстрировал естественную для дикого животного реакцию на человека — страх и стремление его избегать.

"Для Артека этот выпуск станет еще одним непростым испытанием, поскольку скоро зима, и леопарду придется не только быстро адаптироваться к реальной жизни в дикой природе, но и подготовиться к холодному периоду. Безусловно, это будет непросто, но мы все надеемся, что Артек справится со всеми трудностями, освоится и благополучно переживет зимний период", — приводятся в сообщении слова члена группы мониторинга WWF России, научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника Сергея Трепета.

© Фото : Кавказский заповедник Самец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповеднике © Фото : Кавказский заповедник Самец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповеднике

Как отметил директор WWF России Игорь Честин, сейчас специалисты рассчитывают получить дополнительные данные по использованию территории Артеком в 2018-2019 годах.

"Это позволит лучше спланировать следующие выпуски, а также усовершенствовать расстановку фотоловушек на этой территории. На леопарда еще в ходе обследования был надет спутниковый ошейник, который позволит ученым следить за его передвижениями. Ошейник будет работать в течение года, после чего автоматически сбросится", — уточнил Честин.

Артек — один из пяти котят, родившихся в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Его сестра Волна вместе с самцом Эльбрусом уже были выпущены месяц назад в дикую природу Северной Осетии на территории национального парка Алания, добавили в пресс-службе.

© Фото : Кавказский заповедник Самец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповеднике © Фото : Кавказский заповедник Самец переднеазиатского леопарда Артек выпущен в дикую природу в Кавказском заповеднике

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Росприроднадзора, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).