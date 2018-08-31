В Кузбассе пообещали помочь с жильем горнякам, обратившимся к Путину

НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Жилищные вопросы обратившихся к президенту РФ Владимиру Путину кузбасских горняков будут решены в этом и 2019 году, ситуацию контролирует лично глава региона Сергей Цивилев, сообщил РИА Новости в пятницу представитель обладминистрации.

Как сообщалось, горняки обратились к Путину во время его визита в Кемеровскую область 27 августа. Один из рабочих попросил главу государства помочь с расселением его мамы и тети, которые остались жить в доме 1947 года постройки в Анжеро-Судженске, поскольку при расселении дома не хватило двух квартир. В администрации сообщили, что вопрос электрослесаря подземной шахты "Южная" (филиал разреза "Черниговец") Александра Горбунова будет решен уже в сентябре.

"Этот вопрос взял на личный контроль врио губернатора Кузбасса. С сегодняшнего дня оформляются документы на приобретение двух квартир на вторичном рынке в Анжеро-Судженске за счет средств АО "Черниговец" (входит в ХК "Сибирский деловой союз"). В многофункциональном центре Анжеро-Судженска уже состоялась сделка по регистрации права собственности на одну из квартир. Подача документов на регистрацию права собственности на вторую квартиру запланирована на 4 сентября. В сентябре женщины переедут в комфортное жилье", — отметили в облправительстве.

Собеседник сообщил, что решаются и другие жилищные вопросы горняков. Так, в апреле 2019 года будет сдан дом в Кемерове в жилом комплексе "Восточный", куда заедут с семьями проходчик шахты "Южная" Андрей Комарчев, который стоит на очереди на жилье 20 лет как ветеран боевых действий в Афганистане, и горный мастер шахты "Южная" Дмитрий Зеленин — сирота, у которого в собственности дом, признанный аварийным.

"Комрачев, который с женой воспитывает троих детей, получит трехкомнатную квартиру, Зеленин – двухкомнатную. Они с женой воспитывают одного ребенка" – сообщили в администрации, отметив, что глава региона Сергей Цивилев лично контролирует решение жилищных вопросов попавших в трудную жизненную ситуацию кузбасских горняков.