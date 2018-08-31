Васильева назвала отказ от мобильных телефонов в школах правильным решением

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Смартфоны в школах РФ ни к чему, многие школы уже отказываются от мобильных, министерство просвещения будет это поощрять, заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании.

"Очень многие школы пошли по такому пути, у них есть ящички, есть контрольно-сигнальный телефон для связи с родителями. Возникает вопрос зачем, если все есть, есть полная оборудоемость в классе, это необходимо нам, чтобы ребенок работал. Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно. У нас это школы делают, мы будем это поощрять, и рано или поздно мы дойдем до такого же, как и наши французские коллеги",- сказала Васильева, отвечая на вопрос о необходимости мобильных телефонах в школах.

Ранее стало известно, что парламент Франции окончательно принял закон, который полностью запрещает использование мобильных телефонов и других электронных устройств в младшей и средней школе.

В августе Васильева заявила, что телефон для учащихся 2-4 классов нужен исключительно для связи, смартфоны на уроках ни к чему.

Пятое общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ с прямыми включениями из регионов проходит в пятницу. Сбор вопросов через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации стартовал 17 июля, говорится на сайте Минпросвещения РФ.

Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась, отмечается на сайте.