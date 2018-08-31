Пенсионный проект сохраняет льготы для северян, заявила глава Заполярья

МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве содержит нормы о досрочном выходе на пенсию северян, то есть на пять лет раньше жителей других регионов, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, комментируя недавнее обращение президента РФ.

"Самое важное для нас, северян, – северные льготы сохраняются. Это чётко прописано в проекте федерального закона. Да, у нас на Севере пенсионный возраст также будет поднят на пять лет – но по отношению к действующему возрасту. Женщины в 55 лет, мужчины – в 60. То есть на пять лет раньше, чем жители теплых краев", – отметила Ковтун. Заявление главы региона приводит пресс-служба.

Говоря об обращении Владимира Путина к гражданам о пенсионной системе, губернатор Марина Ковтун особо отметила предложение главы государства "всем нам подняться до государственного уровня мышления, до большего горизонта планирования".

"С этой точки зрения всё выглядит иначе: демографический провал 90-х – объективная реальность, от которой нам никуда не деться. И предложения о льготах для многодетных женщин – это как раз средство исправления этой проблемы", – отметила Марина Ковтун.

Также губернатор заявила, что правительство Мурманской области уже приступило к разработке комплекса для смягчения пенсионной реформы на региональном уровне. "По меньшей мере, существующие льготы для пожилых северян, такие, как субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, адресная социальная помощь, материальная поддержка на приобретение лекарств – все это сохранится", – подчеркнула Ковтун.

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

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