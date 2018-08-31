ТПП предложила снизить страховые взносы для людей предпенсионного возраста

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Торгово-промышленная палата на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионной системы предложила кардинально снизить страховые пенсионные взносы для работодателей для категории сотрудников предпенсионного возраста, сообщил президент ТПП Сергей Катырин.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу проводит первое заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства, где парламентарии совместно с представителями правительства, а также деловых и экспертных кругов, обсуждают доработку правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы.

"Можно было бы снизить страховые пенсионные взносы для той категории людей, которые в предпенсионном возрасте находятся", — сказал Катырин журналистам.

Он также отметил, что на обсуждениях изменений в пенсионное законодательство звучали цифры о снижении размера взносов с 22% до 20%.

"Мы считаем, что снижение могло бы быть более кардинальным", — добавил он.

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.