Лето 2018 года в Москве стало одним из самых теплых за историю наблюдений

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Лето 2018 года в российской столице вошло в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в пятницу.

"Московское лето 2018 года оказалось очень теплым, оно вошло в десятку самых теплых за всю историю наблюдений за погодой. Средняя температура на 2,2 градуса выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха не раз превышала 30 градусов", — сказала она.

Сильнее всего воздух в центре Москвы прогревался на станции Балчуг: в июне до 32,1 градуса, в июле — до 32,1, в августе — до 31.

"Но лето оказалось засушливым, дефицит по осадкам почти 30%, в целом недобор составил 70 мм, а это сравнимо с месячной нормой июня. Норма осадков была выполнена лишь в июле, 93,1 мм или 99%, в июне недобор 25%, в августе выпало лишь 37% от нормы", — добавила она.