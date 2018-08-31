В первом классе оценок быть не должно, заявила Васильева

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу, но в первых классах их быть не должно, заявила министр просвещения России Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании.

"У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. У них мотивация должна быть очень сильная, чтобы малыш учился. В первом классе оценки ни к чему хорошему не приведут", — сказала она.

Глава Минпросвещения отметила, что решение о необходимости оценок в школах РФ должно прорабатываться экспертным сообществом.

"Конечно, для средней и старшей школы они не обсуждаются. Они нужны, потому что они четко показывают объективный уровень знаний того или иного ученика", — подчеркнула министр.

Ранее Васильева отмечала, что пятибалльная система оценки в школах традиционна для России, и переход на другую систему вряд ли возможен и необходим.

Пятое общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ с прямыми включениями из регионов проходит в пятницу. Сбор вопросов через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации стартовал 17 июля. Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась.