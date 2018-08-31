Васильева призвала школы быть требовательнее к муниципалитетам

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Школы должны быть более требовательными к своим муниципалитетам, когда речь идет о выделении средств на обеспечение безопасности в школах, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании.

"Для нас самое главное — это здоровье и безопасность наших детей…. Все, что касается системы охраны — это муниципальные деньги… Коллеги, (руководство школ. — Прим. ред.), будьте требовательны к своему муниципальному руководству",- сказала Васильева, отвечая на вопрос, хватит ли бюджетных денег для оснащения школ оборудованием для безопасности.

Пятое общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ с прямыми включениями из регионов проходит в пятницу. Сбор вопросов через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации стартовал 17 июля, говорится на сайте Минпросвещения РФ.

Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась, отмечается на сайте.