В День знаний в Чебоксарах откроют кадетский корпус

ЧЕБОКСАРЫ, 31 авг — РИА Новости. В День знаний в Чебоксарах откроется Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

По его словам, документ о создании Чувашского кадетского корпуса в прошлом году подписали министр обороны России Сергей Шойгу, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Чувашской республики Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

"За год построен комплекс зданий нового образовательного учреждения: спальные и учебный корпуса, спортивные и актовый залы, кабинеты дополнительного образования, благоустроена прилегающая территория и разбит парк. Корпус вмещает 400 учащихся", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что Чувашский кадетский корпус будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил России. На обучение принимаются школьники, начиная с пятого класса. Со стороны Минобороны России за кадетским корпусом закреплены филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" города Сызрань и две войсковые части.

"Мы будем здесь воспитывать наших детей настоящими патриотами, которые в последующем встанут на страже стабильности в стране", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

Кроме того, в будущем на базе кадетского корпуса планируется создать региональный центр по хоккею, который будет доступен для всех жителей Чебоксар. Строительство крытого ледового катка стоимостью до 300 миллионов рублей планируется обеспечить за счет средств федерального и республиканского бюджетов, добавил собеседник агентства.

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