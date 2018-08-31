Россельхознадзор рассказал о ситуации с АЧС в стране

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) на территории России остается напряженной, с начала текущего года вспышки зарегистрированы в 17 регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.

"Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Российской Федерации остается напряженной и от заноса возбудителя АЧС не защищен ни один субъект Российской Федерации", — сказал представитель службы.

По данным ведомства, с начала 2018 года АЧС зарегистрирована на территории 17 субъектов РФ: Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Владимирской, Ленинградской, Орловской, Нижегородской, Тверской, Московской, Новгородской, Тульской, Свердловской, Ростовской и Ивановской областях, Краснодарского края и Республики Крым.

"Сохраняется выраженная сезонность неблагополучия по АЧС, которая наметилась еще на начальных этапах развития эпизоотии. Наибольшее кумулятивное число вспышек с 2007 года ежегодно отмечалось в июле", — добавили в Россельхознадзоре, отметив, что летний пик неблагополучия может быть обусловлен особенностями содержания свиней и оборотом стада свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах РФ.

"В весеннее-летние месяцы сельское население традиционно приобретает поросят для откорма. Имеющийся спрос создает предпосылки для нелегальной торговли животными. Поросята из неблагополучных по АЧС территорий могут быть вывезены в соседние, благополучные районы и даже другие регионы. Подобные прецеденты являются одной из основных причин возникновения очагов", — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что препятствием в эффективном проведении мероприятий по недопущению распространения АЧС является неэффективное проведение мероприятий по уничтожению трупов кабанов и снижению численности этих животных. "Трупы погибших от АЧС животных представляют источник распространения возбудителя этой болезни", — заключили в службе.