Международный фестиваль "Круг света" впервые пройдет в Коломенском

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московский международный фестиваль "Круг света", который состоится с 21 по 25 сентября, впервые пройдет в музее-заповеднике Коломенское, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы фестиваля.

"Музей-заповедник "Коломенское" превратится в Лукоморье, наполненное сказочными персонажами, и окажется местом, где оживают детские сны и фантазии. Москвичи и гости столицы окунутся в мир феерии, встретят героев из любимых сказок, станут зрителями театральных представлений", — сказал собеседник агентства.

По его словам, каждый вечер с 19.30 до 23.00, благодаря световым технологиям и искусству видеомэппинга, Коломенское будет преображаться в парк чудес.

"Здесь по велению гномов вырастут волшебные деревья, приносящие золотые плоды, карета с Золушкой превратится в тыкву, а Оле Лукойе пригласит публику в цветные сны. Посетители фестиваля прогуляются по неизведанным тропинкам, окажутся на загадочных полянах, где появятся ожившие фантасмагоричные маски и невиданные животные", — отметил представитель пресс-службы.

Коломенское станет одной из семи столичных площадок, на которых развернется действие восьмого международного московского фестиваля "Круг света". Площадками фестиваля выбраны Гребной канал, парк Царицыно, Театральная площадь, "Музей Победы" на Поклонной горе, концертный зал "Мир", центр Digital October. Ежегодно в рамках фестиваля светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, проецируя на фасады зданий-символов России — Большого Театра, Манежа, МГУ, ВДНХ — красочные видеопроекции.