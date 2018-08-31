Медиасоюз надеется на конструктивный диалог "Яндекса" и правообладателей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский Медиа-коммуникационный союз считает, что все распространители контента должны действовать в рамках правового поля, тем более что инструменты, позволяющие отделить легальный контент от пиратского, с успехом применяются западными поисковиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.

"Мы считаем, что все действия российских игроков распространения контента в интернете должны оставаться в рамках правового поля. Компании, работающие в интернет-среде, не должны использовать свое положение для дискриминации участников рынка, иначе мы рискуем оказаться в ситуации правового произвола", — говорится в сообщении, поступившем РИА Новости.

В МКС отметим, что их также настораживает заявление "Яндекса" о том, что он не может отделить спорный контент от легального.

"Есть инструменты, позволяющие удалять неправомерный контент. И другие игроки рынка, в том числе Google, их успешно применяют. Мы надеемся, что "Яндекс" и правообладатели начнут конструктивный диалог, результатом которого станет исчезновение пиратского контента в поисковой выдаче. И уверены, это создаст стимулы развития и самого "Яндекса", и его видеосервиса", — добавили в отраслевом союзе.

Медиа-коммуникационный союз — российская отраслевая ассоциация, образованная крупнейшими медиакомпаниями и представителями телеком-индустрии страны в феврале 2014 года.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь шла о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

Роскомнадзор в понедельник направил Яндексу уведомления о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Как сообщал замглавы ведомства Вадим Субботин, "Яндекс" должен был исполнить требования службы до вечера четверга, в противном случае предполагалось, что ведомство заблокирует сервис "Яндекс.Видео".

"Яндекс" в четверг днем сообщил, что во избежание блокировки своего видео-сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями "Газпром-медиа". При этом пользователи потеряли возможность найти и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского.