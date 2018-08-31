В заксобрание Пензенской области внесли закон о льготах для пенсионеров

ПЕНЗА, 31 авг — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес в областной парламент законопроект о сохранении всех региональных льгот для женщин с 55 и мужчин с 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"Подготовленный в рекордно короткие сроки документ разработан в связи с предстоящими изменениями пенсионного законодательства РФ. Его цель — недопущение ухудшения положения граждан, проживающих на территории Пензенской области. Законопроектом предлагается сохранить возрастные критерии по предоставлению мер соцподдержки для мужчин по достижении возраста 60 лет, для женщин – 55 лет", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что смягчающие меры коснутся региональных льготников из числа ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, квалифицированных специалистов и педагогических работников, проживающих в сельской местности.

В настоящее время на территории Пензенской области проживают 444 тысячи 537 пенсионеров. На 1 января текущего года мерами соцподдержки пользовались 116 тысяч региональных льготников, средний размер выплаты на человека — 1,43 тысячи рублей в месяц.

"Меры социальной поддержки региональным льготникам предоставляются в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 330 рублей, ежемесячной денежной компенсации за пользование услугами местной телефонной связи в размере 180 рублей для города и 110 рублей для сельской местности, ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости ЖКУ", — отмечается в сообщении.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.