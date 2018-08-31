Культурная программа ВЭФ пройдет на Приморской сцене "Мариинки"

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Мероприятия культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдут на Приморской сцене "Мариинки", сообщили в пресс-службе театра.

В рамках культурной программы Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября, состоится премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, будет представлен балет-феерия Петра Чайковского "Спящая красавица", а также пройдут гала-концерты при участии азиатских солистов.

В преддверии форума 10 сентября на Приморской сцене Мариинского театра выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета. В концерте примут участие юные скрипачки из Приморского края – Ангелина Лобко и Мария Меренюк. Они исполнят сольные партии в концерте для двух скрипок Антонио Вивальди.

Центральным событием станет премьера оперы Римского-Корсакова "Царская невеста", которая состоится в день открытия Восточного экономического форума. Это будет первая масштабная постановка, подготовленная специально для Приморской сцены. Вместе с режиссером Вячеславом Стародубцевым в создании спектакля приняли участие художник Петр Окунев, хореограф Сергей Захарин и специалист по современному видео-контенту Вадим Дуленко.

Культурную программу форума продолжит представление балета-феерии "Спящая красавица". Эта работа, посвященная 200-летию Мариуса Петипа, пройдет в Большом зале театра. А в Малом зале состоится концерт с участием солистов из Японии. Скрипачка Мацумото Ран, вокалистка Миямото Мики и пианистка Мария Дзюнко представят разнообразную программу, включающую классику и современную музыку.

Завершится культурная программа форума 13 сентября гала-концертом при участии прославленных инструменталистов. Откроет программу выступление лауреата конкурса молодых музыкантов "Евровидения", скрипача Цзыюя Хе (Китай), в концерте также выступят – пианисты из Южной Кореи Тэхен Ким и Японии Канон Мацуда. В завершении вечера на сцену выйдет российский пианист Иван Бессонов, недавно одержавший триумфальную победу на "Евровидении". В его исполнении прозвучит Первый концерт Чайковского (II и III части). Все выступления пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Приморской сцены, дирижер Павел Смелков.