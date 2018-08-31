МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Студенческий этап всероссийских соревнований по морской робототехнике "Аквароботех-2018" пройдет в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) 2-5 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"В управлении подводными аппаратами будут состязаться 11 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Севастополя, Новосибирска и Северодвинска. Основные задачи студенческого этапа — вовлечение молодых инженерных кадров в сообщество ведущих специалистов страны", — заявил заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов.

Кроме того, в фонде надеются, что соревнования повысят престиж инженерных профессий и помогут воспитать специалистов, обладающих современным инженерным мышлением, способных решать сложнейшие задачи в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Турнир пройдет в бассейне кампуса ДВФУ по двум направлениям: среди автономных и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Автономным роботам предстоит обнаружить различные подводные объекты, идентифицировать и маркировать их, преодолеть препятствия и выйти на гидроакустический маяк.

"Операторам, осуществляющим пилотирование телеуправляемыми роботами, необходимо найти затопленный объект, определить его параметры и состояние, установить маркер на затопленном объекте и доставить к нему шланг, имитирующий трубопровод. На выполнение всех заданий отводится 20 минут", — рассказали организаторы.

Судейскую коллегию возглавляют представители Минобороны, как основные заказчики морских робототехнических средств. Также возможности студенческих аппаратов будут оценивать представители министерства науки и высшего образования, Российской академии наук, ведущих предприятий-разработчиков и производителей.

Дальневосточный федеральный университет будет представлен двумя командами робототехников из числа студентов Инженерной школы и Школы естественных наук. Для соревнований среди телеуправляемых роботов студенты ДВФУ собрали совершенно новый аппарат "Сокол тысячелетия".

"Детали разработки авторы держат в секрете, но опытные наставники-ученые называют робота новым поколением телеуправляемых аппаратов. Он оборудован манипулятором и двухосевой вращающейся камерой, может легко маневрировать под водой и часть миссий выполнять в автономном режиме", — рассказали в ФПИ.

В классе автономных аппаратов примет участие робот Junior, способный передвигаться под водой с большой скоростью, ориентироваться в пространстве по акустическим сигналам и находить разные объекты с помощью компьютерного зрения.

Первый этап всероссийских соревнований по морской робототехнике прошел во Владивостоке 19-25 августа. В турнире приняли участие 19 команд всех флотов страны, силовых ведомств, научных центров, предприятий-разработчиков и производителей подводной робототехники. Состязания проходили по трем направлениям: телеуправляемые и автономные необитаемые аппараты, безэкипажные катера. Победителем стала команда Минобороны.