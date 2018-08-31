Отделение анестезиологии-реанимации РКБ Чувашии открылось после капремонта

ЧЕБОКСАРЫ, 31 авг — РИА Новости. Отделение анестезиологии-реанимации Республиканской клинической больницы в Чебоксарах открылось после капитального ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Чувашии.

По его словам, на ремонт было направлено около шести миллионов рублей из республиканского бюджета.

Кроме того, в отделение закупили 50 единиц нового оборудования на сумму более 20 миллионов рублей.

"Новые многофункциональные мониторы позволяют оценивать не только традиционные параметры, такие как артериальное давление, но и центральную гемодинамику и другие показатели. Это позволит минимизировать количество инвазивных вмешательств, мы сможем проводить более эффективную интенсивную терапию. Для лечения полиорганной недостаточности, оценки метаболического статуса мы теперь используем новый уникальный современный аппаратно-программный комплекс метаболограф. В конечном итоге его работа позволит снизить уровень летальности", — сказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации Вадим Григорьев на церемонии открытия.

По его словам, новая система вентиляции позволит сократить заболеваемость внутрибольничными инфекциями.

В пресс-службе добавили, что за 56 лет работы отделения анестезиологии-реанимации помощь в нём получили более 40 тысяч человек, более тысячи пациентов получают помощь ежегодно.

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