В Ростовской области перезахоронили останки 27 советских солдат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг – РИА Новости. Торжественное перезахоронение останков 27 солдат и офицеров Красной Армии, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области, состоялось на территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", сообщает правительство области.

Мероприятие прошло в рамках празднования 30 августа 75-летия со дня освобождения Ростовской области от фашистов. Перезахоронены были 27 солдат и офицеров Красной Армии, личности четырех из них уже установлены. Личные вещи, найденные в ходе полевых работ, а также уникальные листовки, призывающие солдат противника перейти на сторону Советской армии, будут переданы в фонд музея.

Строительство самого музейного комплекса "Самбекские высоты" в настоящее время продолжается. Оно ведется на пожертвования жителей Ростовской области. В начале апреля был подготовлен проект музея, подрядчик приступил к строительству здания. В августе была презентована концепция внутренней экспозиции.

Помимо этого практически по всей области в эти дни проводятся патриотические акции, автопробеги, творческие конкурсы и соревнования, приуроченные к памятной дате. Самым массовым из них стала военно-историческая реконструкция в Матвеево-Курганском районе, где были воссозданы бои на "Миус-фронте".

"У нас свой счет к фашизму. Военное лихолетье коснулось каждой семьи, каждого поселка, станицы, городов Ростовской области. Каждый седьмой житель области отдал жизнь в годы Великой Отечественной войны", — сказал губернатор региона Василий Голубев.

Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года на "Миус-фронте" шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. 30 августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

Другие новости региона читайте здесь >>