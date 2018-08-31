В Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль для мясных гурманов

БАРНАУЛ, 31 авг — РИА Новости. Традиционный праздник "День мясного гурмана" состоится в субботу, 1 сентября, в Барнауле, впервые за 12 лет он пройдет в формате семейного гастрономического фестиваля, сообщили РИА Новости в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической продукции и биотехнологиям.

Десять крупных мясопереработчиков Алтайского края представят на фестивале свою продукцию — колбасы, сосиски и другие мясные продукты. Также для гостей праздника приготовятблюда на барбекю и зажарят двух барашков на вертеле.

На "Дне мясного гурмана" будут детские зоны, выставка цветов и мастер-классы по приготовлению домашних колбасок. В течение праздника для гостей выступит оркестр МВД.

Вечером организаторы проведут концерт, на котором выступят группы "Вдохновение" и "25 кадр". Программа завершится фейерверком.

"День мясного гурмана" в 2018 году в Алтайском крае пройдет в двенадцатый раз. Ранее праздник проводили в формате выставки-ярмарки. Это одна из мер, с помощью которых правительство Алтайского края популяризирует местную продукцию и помогает производителям расширять рынки сбыта.

Правительство также поддерживает отрасль субсидиями. В том числе с помощью региональных властей в 2017 году мясоперерабатывающие предприятия воплотили

в жизнь 31 инвестпроект. В 2018 году инвестиции в отрасль увеличились с 203 млн до 360 млн рублей, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

За 7 месяцев 2018 года объем производства мяса в регионе вырос на 6,5% по сравнению с январем-июлем предыдущего года.

Такие данные приводит Алтайкрайстат.

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