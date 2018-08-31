"Алроса" будет развозить чистую воду по Сунтарскому району Якутии

ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости. "Алроса" выделит Сунтарскому району Якутии три единицы водовозной техники для обеспечения чистой водой, сообщила пресс-служба компании.

Общий объем резервуаров водовозок составляет порядка 23 кубометров. В настоящее время компания готовит их к отправке в район. "После того как водовозные машины прибудут в Сунтары, они будут наполнены чистой водой, предоставленной ГУП "ЖКХ", и отправлены в рейсы по наслегам", — отметили в пресс-службе "Алроса".

Определять направление работы и адреса доставки воды будет администрация района в зависимости от заявок от поселений.

"Подвоз чистой воды будет осуществляться до тех пор, пока не будет восстановлен гигиенически разрешенный состав воды в реке. Все затраты по подвозу воды, а также работе выделенной техники взяла на себя "Алроса", — уточнили в компании.

В конце августа ливни и прорыв дамбы "Алросы" на ручье Таборный спровоцировали размытие дамбы на Иреляхском водохранилище в Якутии. И. о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев предостерег жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов от использования воды из реки Вилюй до особого распоряжения. В четверг "Алроса" сообщила о восстановлении размытых дамб.