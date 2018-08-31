В Москве появится амфитеатр со сценой в парке в пойме реки Битца

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Амфитеатр со сценой появится в парке в пойме реки Битца в Москве, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

"Габионный амфитеатр со сценой появится на территории парка в пойме реки Битца в рамках комплексного благоустройства и озеленения", – сказал он.

Амфитеатр расположат на естественном склоне, ландшафтную конструкцию создадут с помощью габиона – каркаса из металлической сетки. На трибунах из шести рядов смогут разместиться 350 человек. Перед амфитеатром будет оборудована крытая сцена площадью 168 квадратных метров. Между ними предусмотрена открытая большая площадка, которую можно будет использовать как танцпол, зону партера или продолжение сцены.

Бирюков также отметил, что в настоящий момент специалисты комплекса городского хозяйства уже подготовили основание под амфитеатр. Сейчас возводят трибуны и параллельно ведутся работы по обустройству сцены.

Зона для проведения праздничных и общественно-массовых мероприятий расположится в северо-западной части парка со стороны улиц Ратная и Куликовская.