В Подмосковье подсчитали стоимость букетов для учителей на 1 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Около 3,6 миллиона рублей потратят жители Подмосковья на букеты для учителей к 1 сентября, средняя цена школьного букета в регионе составляет 900 рублей, сообщила пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Порядка 3,6 миллиона рублей составит оборот цветочной торговли 1 сентября", — говорится в сообщении.

Самые популярные цветы к 1 сентября – хризантемы, гладиолусы, розы, герберы и калы. В большинстве случаев покупатели предпочитают смешанные букеты, отметили в пресс-службе.

"Средняя цена "школьного" букета – 900 рублей. Самые дешевые цветы – на рынках, где пенсионеры реализуют цветы, выращенные на своих приусадебных участках, там можно приобрести букет по цене от 350 рублей, в магазине же минимальная цена за букет – 800 рублей. При этом один цветочный киоск или магазин к 1 сентября продает в среднем 50 букетов", — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводятся в сообщении.