Глава Башкирии наградил за мужество экипаж самолета, аварийно севшего в Уфе

УФА, 31 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов присудил государственные награды республики за профессионализм и мужество экипажу самолета ТУ-204, который из-за возгорания двигателя совершил аварийную посадку в уфимском аэропорту, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings вылетел 22 августа утром рейсом 808 из Уфы в Сочи. На борту находились 204 пассажира, в том числе 41 ребенок. В 5.06 по местному времени (3.06 мск) из-за возгорания левого двигателя самолет вернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы. Никто из пассажиров не пострадал. В Росавиации заявляли, что пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.

"Указами главы Башкирии Рустэма Хамитова за высокий профессионализм и мужество, проявленные при спасении жизни людей в условиях чрезвычайной ситуации, экипажу воздушного судна Ту-204 авиакомпании Red Wings присуждены государственные награды республики Башкортостан", — сообщили в пресс-службе Хамитова.

В частности, командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида награждены орденом Салавата Юлаева. Старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Пётр Михайлов и Руслан Тимербаев удостоены почётной грамоты республики Башкортостан.