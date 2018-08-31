В Москве ко Дню города появится аллея зонтов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Аллею зонтов обустроят в парке имени Святослава Федорова на севере Москвы ко Дню города, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.

"На севере Москвы завершается комплексное благоустройство и озеленение парка имени Святослава Федорова, расположенного между Дмитровским шоссе и Селигерской улицей. Строители уже приступили к установке необычных беседок, крыши которых по форме напоминают огромные зонты. Во время прогулки по парку под ними можно будет укрыться от солнца и дождя, присесть и почитать книгу или просто передохнуть и полюбоваться пейзажами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беседки уже начали устанавливать в южной части зеленой зоны по соседству с садом ароматов. "Под каждым зонтиком оборудуют деревянные лавочки. Всего таких беседок будет четыре. Оригинальные и необычные конструкции разместят вдоль прогулочной дорожки в южной части парка ко Дню города, 8 сентября", — рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.

Согласно сообщению, аллея зонтов откроется недалеко от танцевальной зоны и детской площадки, возле сада ароматов. Его обустройство тоже подходит к концу. В ближайшую неделю здесь высадят пряные травы: герань, душицу, иссоп лекарственный, лаванду, мяту перечную, тимьян, шалфей дубравный, шнитт-лук, базилик, укроп и фенхель.

"Полностью завершить благоустройство парка площадью около 14 гектаров планируется в сентябре", — добавляется в сообщении.

Сообщается, что всего в 2018 году в Москве проведут комплексное благоустройство 80 зеленых зон: городских парков и природных территорий, а также бульваров, скверов и площадей. До конца года в парках города планируется обустроить дорожки, газоны, цветники, детские и спортивные площадки, а также площадки тихого отдыха и летние эстрады.