Леопард Грация из нацпарка в Приморье стала "матерью-героиней"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг — РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье назвали самую многодетную самку дальневосточного леопарда: по данным фотомониторинга, пятнистая кошка Leo 23F по имени Грация за последние четыре года стала матерью не менее девяти котят.
Самую плодовитую самку сотрудники парка выявили благодаря сводному анализу данных наблюдения за разные годы, впервые леопард Грация попала в объективы фотоловушек в 2013 году еще совсем молодой кошкой, в 2014 году на снимке вместе с ней уже были отмечены два котенка (Leo 64M и Leo 65M), в 2015 году Грация была отмечена уже с другими котятами, один из них известен ученым как Leo 109M.
"В 2016 году Leo 23F также порадовала специалистов очередным выводком котят. На этот раз у Грации родились две "девочки", получившие номера Leo 112F и Leo 121F. Но на этом многодетная пятнистая красавица не остановилась. На снимках 2017 года мать-героиня была зафиксирована уже с тремя другими котятами. Таким образом, согласно данным фотомониторинга, Грация стала матерью не менее девяти котят", — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что многодетная кошка еще и очень заботливая мать.
Отмечается, что, несмотря на часто материнство, многодетная самка остается изящной и грациозной, оправдывая свое имя.
Нацпарк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 года, здесь расположены 70% ареала дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки в мире. По уточненным данным, в 2017 году в парке было зафиксировано 86 взрослых пятнистых кошек и 21 котенок.