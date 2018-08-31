Леопард Грация из нацпарка в Приморье стала "матерью-героиней"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг — РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье назвали самую многодетную самку дальневосточного леопарда: по данным фотомониторинга, пятнистая кошка Leo 23F по имени Грация за последние четыре года стала матерью не менее девяти котят.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, за популяцией дальневосточных леопардов следят около 400 автоматических камер — это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире, в объективы попадает территория в 360 тысяч гектаров, это почти в 1,5 раза больше площади Москвы.

Самую плодовитую самку сотрудники парка выявили благодаря сводному анализу данных наблюдения за разные годы, впервые леопард Грация попала в объективы фотоловушек в 2013 году еще совсем молодой кошкой, в 2014 году на снимке вместе с ней уже были отмечены два котенка (Leo 64M и Leo 65M), в 2015 году Грация была отмечена уже с другими котятами, один из них известен ученым как Leo 109M.

"В 2016 году Leo 23F также порадовала специалистов очередным выводком котят. На этот раз у Грации родились две "девочки", получившие номера Leo 112F и Leo 121F. Но на этом многодетная пятнистая красавица не остановилась. На снимках 2017 года мать-героиня была зафиксирована уже с тремя другими котятами. Таким образом, согласно данным фотомониторинга, Грация стала матерью не менее девяти котят", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что многодетная кошка еще и очень заботливая мать.

"Пятеро из шести зафиксированных взрослых котят этой самки регулярно отмечаются фотоловушками, что является очень хорошим результатом. Грация смогла вскормить, защитить и выпустить во взрослую жизнь большую часть своего потомства. При этом трое других котят, которые сейчас находятся на воспитании матери, мы надеемся, получат идентификационные номера после того, как отметятся перед камерами в текущем году", — цитирует пресс-служба заместителя директора по науке нацпарка Николая Воронцова.

Отмечается, что, несмотря на часто материнство, многодетная самка остается изящной и грациозной, оправдывая свое имя.

Нацпарк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 года, здесь расположены 70% ареала дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки в мире. По уточненным данным, в 2017 году в парке было зафиксировано 86 взрослых пятнистых кошек и 21 котенок.