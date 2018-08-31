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Общество

"Это грязная стенка". В селе Ермаково сносят стелу "На Берлин" ради дороги

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© Фото : Виталий НеварЖители Ермаково возле памятной стелыЖители Ермаково возле памятной стелы
© Фото : Виталий Невар

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. В селе Ермаково Калининградской области вступились за стелу "На Берлин", которую власти хотят снести, потому что тут должна пройти дорога к строящейся свиноферме. Компания-подрядчик утверждает, что мемориал не представляет исторической ценности и создает аварийную обстановку на перекрестке. Местные жители считают все это неуважением к памяти советских солдат.

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© Фото : Официальный сайт администрации Копейского городского округа Челябинской области
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Очень давно здесь

До 1947 года село Ермаково называлось Дойч Вилтен. Когда поставили стелу, никто не помнит: свидетелей ее возведения среди 300 жителей села не нашлось. Кто-то из стариков рассказывал, что это произошло сразу после войны.

Фактически это единственная достопримечательность населенного пункта. Светлана купила здесь дом недавно, однако успела привыкнуть к мемориалу и не понимает, кому он вдруг помешал.

"Кто его облагораживает, я не знаю, но памятник аккуратный, видно, что за ним следят. Есть клумба, иногда высаживают цветы. Может быть, это сердобольные граждане. А может, администрация", — предполагает она.

© Фото : Виталий НеварМестные жители и администрация как могут ухаживают за постройкой
© Фото : Виталий Невар
Местные жители и администрация как могут ухаживают за постройкой

Собеседница уточняет, что после шума в местных СМИ к памятному знаку внимания еще больше. По ее словам, некоторые пенсионеры готовы были встать грудью на защиту стелы: по их мнению, снос — это неуважение к подвигу советских солдат.

"У многих родные в буквальном смысле шли отсюда на Берлин, штурмовали Кенигсберг. Кто-то не вернулся. Эта стела — память о них, зачем ее рушить?" — задается вопросом Светлана.

Свиноферма и трактора

Кроме стелы в Ермаково есть еще одна достопримечательность — свиноферма. В 2016-м здесь приступили к строительству животноводческого комплекса "Правдинское свинопроизводство". Предприятие считается одним из приоритетных проектов в масштабах области. В отчетах на официальном сайте приводится статистика: мясной холдинг уже приносит в бюджет региона около 50 миллионов рублей сельхозналога, не считая НДФЛ и налога на имущество. "Мы гордимся, что иностранный инвестор доверяет Калининградской области и региональному правительству и хочет расширять производство", — рапортуют местные власти.

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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Свиноферму решили строить в лесу, чтобы жителям окрестных сел не мешали неприятные запахи. Однако люди все равно против строительства. Говорили об этом на презентации проекта в январе 2017-го, выражали недовольство интенсивным движением спецтехники по поселковым дорогам — трактора не дают спать. Переживали также, что ферма будет на территории бывшего скотомогильника, боялись загрязнения почвы и воздуха.

© Фото : Виталий НеварСтроительство трассы для свинофермы в поселке Ермаково
© Фото : Виталий Невар
Строительство трассы для свинофермы в поселке Ермаково

В результате руководство комплекса распорядилось построить объездную дорогу. При этом областные власти обещали, что решение примут только после общественного обсуждения. О вставшем на пути памятнике речи не было.

Это же просто стенка

Не все разделяют жесткую позицию ермаковцев. Жители области в соцсетях высмеяли памятник, назвав его "облезлой стенкой, которую надо снести". 

"Строить подобное — вот это настоящее неуважение, даже преступление. Подвиг солдат нужно увековечить в памятнике, а не в грязной стене", — высказался калининградец Михаил Боев. 

© Фото : Виталий НеварСтела
© Фото : Виталий Невар
Стела

Местный блогер Николай Трониевский, который следит за судьбой исторических и архитектурных памятников в регионе, рассказал РИА Новости, что на этой стене раньше было название колхоза.

"В 1990-х буквы из металла украли, а в нулевых кто-то написал "На Берлин". Теперь ура-патриоты требуют прекратить строительство дороги и сохранить вот эту силикатную [ерунду], называя ее памятником. Разрушаем по всей области образцы средневековой архитектуры и поклоняемся непонятно чему", — возмущается блогер.

В последнее время на стене появляются то георгиевские ленты, то патриотические лозунги. В действительности, по мнению блогера, стела не имеет исторической ценности, поскольку это не памятник. "Однако, если посмотреть с другой стороны, это все же символ для местных жителей, к которому они привыкли, не хотелось бы лишать их этого", — рассуждает краевед Николай Распадский.

По информации местных СМИ, дорожные работы ведет компания "Ас-Строй". Как заявляют ее представители, стела в ближайшее время действительно будет демонтирована, но вместо нее в стороне установят новый памятник.

"Выяснилось, что этот объект не является историческим памятником и создает аварийную ситуацию на перекрестке", — прокомментировали в компании журналистам.

Год-два — и упадет

Ермаково входит в состав Домновского сельского поселения. Глава администрации Татьяна Чернятьева сообщила корреспонденту РИА Новости, что конфликт вокруг постамента с местными жителями решен — они согласились, что его действительно надо снести.

"Эта постройка — источник потенциальной опасности. Во-первых, она находится посреди дороги, из-за нее часто происходят ДТП. Полиция это фиксировала несколько раз. Во-вторых, стенка как бы бесхозная — не на балансе администрации. Еще год-два — и она сама обрушится, потому как слишком старая", — объясняет чиновница.

По ее словам, ежегодно стела становится объектом споров из-за того, что за ней некому ухаживать.

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"Если мы силами администрации что-то делаем — находим художника, пишем памятные надписи, рисуем георгиевские ленточки, — тогда она выглядит еще более-менее. А так — это груда кирпичей", — разводит руками собеседница агентства.

Чернятьева заверяет, что при строительстве новой развязки дорожники сделают красивый цветник. Однако о новом официальном памятнике разговоров не ведется. В сухом остатке в Ермаково, кроме этой неофициальной стелы, которую вот-вот снесут, других свидетельств о подвигах солдат Великой Отечественной, в принципе, нет. В районе есть три братские могилы, а в одном из сел — памятный знак бывшему председателю колхоза. Но и он тоже стихийный, нигде не зарегистрирован и сохраняется за счет энтузиазма местных жителей.

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