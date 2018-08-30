СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Инвестпроект по организации цементного терминала в Феодосии реализован не будет, сообщил вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.
"По поручению главы республики Крым была создана рабочая группа, которая, изучив досконально данный вопрос, пришла к выводу, что инвестпроект в курортном городе реализован не будет", — цитирует Опанасюк пресс-служба правительства.
По ее словам, при принятии этого решения учитывалась общественное мнение, которое основывалось на необходимости сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии.
При этом Опанасюк отметила, что инвестору была предложена альтернативная площадка – промышленная зона Керчи.
"Инвестор будет рассматривать наше предложение. В случае отказа от использования новой площадки соглашение с инвестором будет расторгнуто", — подытожила региональный вице-премьер.
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