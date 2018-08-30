Отдыхающие на побережье Черного моря в районе Золотого пляжа в Феодосии. Архивное фото

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе Золотого пляжа в Феодосии. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Инвестпроект по организации цементного терминала в Феодосии реализован не будет, сообщил вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о многочисленных обращениях к нему жителей Феодосии, которые не согласны с инвестиционным проектом по строительству цементного завода, так как он несовместим с курортным статусом Феодосии и может навредить городским пляжам.

"По поручению главы республики Крым была создана рабочая группа, которая, изучив досконально данный вопрос, пришла к выводу, что инвестпроект в курортном городе реализован не будет", — цитирует Опанасюк пресс-служба правительства.

По ее словам, при принятии этого решения учитывалась общественное мнение, которое основывалось на необходимости сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии.

"Это мнение было поддержано Сергеем Валериевичем Аксеновым", — добавила вице-премьер.

При этом Опанасюк отметила, что инвестору была предложена альтернативная площадка – промышленная зона Керчи.

"Инвестор будет рассматривать наше предложение. В случае отказа от использования новой площадки соглашение с инвестором будет расторгнуто", — подытожила региональный вице-премьер.

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