Министр транспорта Подмосковья рассказал, когда откроют мост через Клязьму

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В настоящее время проводятся работы по выносу коммуникаций.

Министр транспорта Подмосковья доложил Андрею Воробьеву о том, когда будет открыт мост через Клязьму в Щелковском районе. По словам Игоря Трескова мост планируют открыть в октябре 2019 года. В настоящее время проводится серьезная работа по выносу коммуникаций. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта Московской области Игоря Трескова.

"Заканчиваем в сентябре вынос теплосетей, монтируется уже первая опора. Все говорит о том, что в обозначенные сроки, в октябре 2019 года, мост будет введен в эксплуатацию", — отметил Тресков.

Руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов сообщил губернатору, что большегрузы уберут из центра. Грузовую технику частично отправят на строящийся мост.

"Это даст нам выход и разгрузку Восточной промышленной зоны, даст возможности логистики на городской округ Фрязино. Самое главное — мы освободим центр города от большегрузов", — объяснил Валов.

Также в Щелкове благоустроят участок набережной вдоль Клязьмы протяженностью около 820 метров. Там же запланирован променад, который будет дублироваться велосипедной дорожкой, а у самой воды возведут две деревянные набережные.