Стала известна дата начала движения на новом участке трассы М-11

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 30 авг — РИА Новости. Движение по новому участку скоростной трассы М-11 "Москва — Санкт-Петербург" с 58 по 97 километры начнется 1 сентября, заявил на церемонии официального открытия трассы полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

"Полноценное движение (начнется) с 00.00 часов 1 сентября",- сказал Щеголев журналистам в четверг.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это важнейший стратегический участок трассы, который проходит по всей территории Московской области. "Стоимость проезда будет составлять порядка 1 рубля 50 копеек (за километр). Это очень доступная дорога", — сказал Воробьев журналистам.

Новый участок начинается от транспортной развязки с федеральной трассой М-10 "Россия" на 58-м километре, обходит подмосковные города Солнечногорск и Клин, а дальше с помощью специально построенной новой автодороги соединяется с федеральной трассой М-10 за Клином – возле населенного пункта Ямуга, говорится в сообщении госкомпании "Автодор".

"На участке построено три транспортных развязки. На всем его протяжении будет четырехполосное движение, дорога оснащена разделяющими встречные направления барьерами и освещением на всем своем протяжении. Участок скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва — Санкт-Петербург" 58 – 97 километры будет соответствовать категории IА с расчетной скоростью движения 150 км/ч. Подъезд к городу Клин — категории IБ с расчетной скоростью движения 120 км/ч", — сообщает "Автодор".