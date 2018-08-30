Пензенская область намерена сохранить все льготы для пенсионеров

ПЕНЗА, 30 авг — РИА Новости. Все льготы для пенсионеров сохранятся в Пензенской области, а для людей предпенсионного возраста будут работать программы по повышению квалификации, заявил губернатор области Иван Белозерцев.

"Пенсии в Пензенской области, где число работающих практически сравнялось с числом пенсионеров, небольшие. И пока их размер не будет увеличен, мы не сможем повысить качество жизни граждан. А это самая важная, стратегическая задача", — цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.

"Мы хорошо понимаем — изменения пенсионного законодательства заставят власть на местах еще активнее работать над созданием рабочих мест. И, безусловно, мы на уровне региона сохраним все имеющиеся льготы пенсионерам и будем активно вступать в новые федеральные программы по повышению квалификации людей предпенсионного возраста, их переобучению", — добавил он.

Глава региона отметил, что Пензенская область в ходе обсуждения изменений в пенсионном законодательстве готовила свои предложения.

"И законодательное собрание, и общественная палата (области), где работал целый штаб, обсуждали с людьми законопроект. Много было дискуссий, много мнений, и это хорошо, поскольку в результате был сформирован пакет предложений от региона. В частности, мы говорили о том, что поправки должны потянуть изменения многих других законов, которые защитят граждан предпенсионного возраста", — сказал Белозерцев.

По его словам, все предложения от региона были приняты во внимание. "Наши предложения, те предложения, которые делали люди, общаясь с депутатами, общественниками, представителями власти, будут учтены. Уменьшение возрастного порога выхода на пенсию для женщин, введение новых льгот и сохранения старых, дополнительные гарантии со стороны государства — все это очень важно для нас. Президент России слышит людей", — добавил глава региона.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышены, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.