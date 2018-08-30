НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитикн вручил награды победителям "Первой народной медицинской премии" в Нижнем Новгороде в четверг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Социальный проект "Первая народная медицинская премия" стартовал в Нижегородской области в 2013 году. Его победители – лучшие медицинские работники — выбираются не профессиональным сообществом, а непосредственно пациентами на основе личного опыта при обращении в лечебном учреждении. В 2018 году в голосовании приняли участие 133 медучреждения Нижегородской области. Более 283 тысяч жителей Нижегородской области выразили слова благодарности и поддержки медикам.

"Народная медицинская премия — уникальный проект и замечательная идея. Отрадно, что количество людей, которые хотят выразить свое положительное отношение к врачам, выросло за время проведения премии практически в 35 раз. Более 280 тысяч человек в этом году отдали голоса за своих докторов. Всего за время проведения этого проекта в нем приняли участие около миллиона человек. Это означает, что у нас огромное количество людей, благодарных нашим медикам, довольных тем, как с ними общаются, к ним относятся. Мы будем и дальше продвигать эту премию, чтобы как можно больше людей смогли выразить свое отношение к лучшим докторам", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Голосование за медработников проходило по восьми основным номинациям, которые были разделены на три блока: врачи и средний медицинский персонал областных лечебных учреждений, врачи лечебных учреждений Нижнего Новгорода, а также специальные номинации.

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