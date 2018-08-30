В Нижегородской области главе региона передали проект Стратегии развития

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Представители экспертно-координационной группы по разработке Стратегии развития Нижегородской области передали главе региона Глебу Никитину итоговую версию документа с предложениями от 500 тысяч нижегородцев, принявших участие в ее обсуждении, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В разработке Стратегии развития Нижегородской области приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. В течение лета проходило широкое общественное обсуждение проекта Стратегии.

"Обсуждение проекта Стратегии получилось публичным, разносторонним и по-настоящему массовым. Проведено 39 территориальных сессий, в которых приняли участие жители всех городов и районов области. Далее проект Стратегии развития прошел профессиональную экспертизу в ходе 15 сессий с привлечением представителей различных отраслей. Проект Стратегии обсуждался на встречах в коллективах нижегородских предприятий, а также на специально созданном сайте. 500 тысяч жителей региона внесли более 5000 предложений и около 3000 инициатив в драфт документа", — приводит пресс-служба слова и.о. вице-губернатора Евгения Люлина.

Все предложения и инициативы были проработаны экспертно-координационной группой, более тысячи из них внесены в итоговый вариант проекта Стратегии, а часть войдут в Стратегии развития городов и районов области. С третьего сентября итоговый вариант документа будет размещен на специально созданном сайте.

Никитин поблагодарил всех нижегородцев, принявших участие в обсуждении проекта Стратегии, представителей экспертно-координационной группы, разработчиков документа. По мнению главы Нижегородской области, практика столь широкого общественного обсуждения значимых для региона проектов должна быть продолжена.

"Этот формат нужно сохранить в дальнейшем как для внесения изменений в Стратегию, так и для ее реализации. В целом, в процессе обсуждения различного рода масштабных инициатив, которые требуют, например, поддержки правительства области, нам необходимо опираться на мнение нижегородцев. Для меня важно учитывать, что это не только моя позиция, но и запрос жителей Нижегородской области на перемены", — заявил по итогам встречи глава региона.

Проголосовать за проект Стратегии развития региона сможет каждый житель Нижегородской области от 18 лет и старше в единый день голосования 9 сентября. Счетные участки будут расположены в том же здании, что и избирательные.

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