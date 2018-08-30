Воронежские школьники получили подарки от депутатов облдумы

ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы помогли школьникам из многодетных и малообеспеченных семей собраться к 1 сентября, говорится в сообщении заксобрания.

Первый звонок прозвенит в Воронежской области для 24214 первоклашек.

"Более 2 тысяч из них получили подарки к 1 сентября в рамках проекта "Собери ребенка в школу", который проходит при активной поддержке Воронежской областной думы", — сообщает заксобрание.

Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента уже на протяжении нескольких лет принимают участие в этой акции. Ее цель – не только помочь многодетным семьям и семьям с невысоким доходом обеспечить детей необходимыми учебниками, канцтоварами и вещами, которые могут пригодиться в школе, но и предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году.

"Акция "Собери ребенка в школу" в этом году получилась довольно масштабной. На сегодняшний день уже более 2300 детей к началу нового учебного года получили подарки — ранцы, рюкзаки, школьную форму, книги. И если в минувшем году проект был направлен исключительно на первоклассников, то в этот раз депутаты Воронежской областной думы приняли решение расширить границы проекта. В этом году поддержка была оказана также малообеспеченным семьям, в которых воспитываются школьники разного возраста", — пояснил Нетёсов.

Также, по его словам, из депутатских фондов были выделены денежные средства на ремонт школ региона, приобретение необходимого оборудования, обновление библиотечных фондов.

"Одна из задач депутатского корпуса Воронежской областной думы состоит в том, чтобы дети, которые получают образование в районных или сельских школах, были в равных условиях со своими городскими сверстниками", — отметил Нетёсов.

В последние дни лета на территории всех районов Воронежской области прошли тематические "школьные" праздники дворов и чествование первоклассников. Депутаты областной думы приняли активное участие в организации этих мероприятий.

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