В Москве в ближайшие годы может вырасти рождаемость

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Рождаемость в Москве может вновь начать расти в ближайшие три-четыре года, так как волнообразное течение количества родов происходит уже на протяжении десятилетий, считает главный врач Центра планирования семьи и репродукции столичного департамента здравоохранения и главный специалист по репродуктивному здоровью Москвы Олег Латышкевич.

"У нас на протяжении нескольких уже десятилетий идет волнообразное течение количества родов. То есть, в Москве, начиная с послевоенных лет, рождаемость возросла, потом снова упала, сейчас идет тоже спад рождаемости. Но мы понимаем, что через несколько лет, может быть, года три-четыре, и будет опять волна подъема", — сказал Латышкевич в беседе с РИА Новости.

Специалист при этом отметил, что не считает демографическую ситуацию в столице "катастрофической". По мнению Латышкевича, в стране и на федеральном, и на региональном уровнях проводятся беспрецедентные меры по увеличению рождаемости.

"У нас 120-130 тысяч родов в год происходит, и это только по данным департамента здравоохранения. Я думаю, что все-таки работа, которая связана с профилактикой количества абортов и вообще с населением репродуктивного возраста, не такая быстрая. Мы уже достаточно давно ведем такую работу, проводим дни открытых дверей, есть меры социальной поддержки, выплаты по рождению ребенка. Например, в Москве есть свои выплаты и подарки при рождении, есть ЭКО и бесплатное лечение бесплодия, в принципе, в городе все уже есть. Но это все равно длительный процесс, нам нужно поменять сознание людей", — заметил он.