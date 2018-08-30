Молодые мамы в Ульяновской области получат выплаты на первого ребенка

УЛЬЯНОВСК, 30 авг — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал закон о дополнительных выплатах на первого ребенка молодым мамам региона, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.

"Сегодня утром я подписал ряд документов, одним из которых стал законопроект о выплате на первого ребенка. В рамках совета по семейно-демографической политике мы обсуждали необходимости поддержки молодых семей и повышение рождаемости", — цитирует Морозова пресс-служба.

По словам заместителя председателя правительства региона Павла Дегтяря, дополнительные выплаты в размере 3 тысяч рублей смогут получать жительницы области не старше 25 лет, родившие первенцев.

По данным пресс-службы, закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Новое пособие на ребенка будет выплачиваться до достижения им трех лет. Выплаты смогут получать женщины, размер среднедушевого дохода членов семьи которой не превышает 15,5 тысячи рублей в месяц. Для выполнения социальных обязательств из областного бюджета ежегодно будет выделяться порядка 54 миллионов рублей.

Другие новости региона читайте здесь >>