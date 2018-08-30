В Крыму заявили о попытках Киева вербовать местных абитуриентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Киевские власти преследуют цель вербовки крымской молодежи, приглашая поступать в украинские вузы на льготных условиях, говорится в заявлении мониторинговой группы при Общественной палате Крыма по контролю за соблюдением прав крымчан со стороны украинских властей.

"Мониторинговая группа будет отслеживать любые попытки насильственной вербовки украинской стороной жителей Крыма и информировать международные инстанции о противоправных действиях киевского режима", — говорится в заявлении.

Мониторинговая группа отмечает, что на протяжении последних месяцев от украинских властей исходила информация о якобы успешной реализации образовательной программы "Крым-Украина", согласно которой крымских выпускников приглашали поступать в вузы Украины на льготных условиях.

"Вместе с тем истинные цели украинского государства отличаются от лозунгов на рекламных буклетах", — говорится в заявлении.

Так, по данным мониторинговой группы, украинские чиновники в открытую называют будущих студентов агентами влияния. В качестве примера приводится заявление главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

"Киев в очередной раз нарушил всевозможные нормы морали. Просим родителей абитуриентов, поступивших в украинские вузы, внимательно отнестись к такому заявлению официального должностного лица", — сказано в документе.

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