"Яндекс" убрал из поиска все ссылки на контент "Газпром-медиа"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Яндекс" во избежание блокировки своего видео-сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями "Газпром медиа", при этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского, сообщила интернет-компания.

Мосгорсуд 24 августа удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о сериалах "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационном сериале "Осторожно, земляне", сообщал "Газпром-медиа". Роскомнадзор в понедельник направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео".

В "Яндексе" отметили, что срок исполнения уведомлений истекает в четверг, и в случае отсутствия мер был бы риск блокировки "Яндекс.Видео", что привело бы к недоступности всего yandex.ru.

"Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи "Яндекса", мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями", — заявили в интернет-компании.

"На самом деле предъявленные нам требования неисполнимы. "Яндекс" не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, "Яндекс" не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, "Яндекс" не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удаленных нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем. В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на "Яндексе", а ресурсы "Газпром-медиа", вполне возможно, лишились части трафика", — предупредила компания.

Одновременно "Яндекс по-прежнему намерен обжаловать решение суда по контенту "Газпром медиа" и работать с игроками рынка над решением проблемы пиратства. "Хорошее решение проблемы пиратства должно удовлетворять двум принципам: прозрачность и равноприменимость. Мы сами являемся правообладателем и будем работать с другими правообладателями, регуляторами и прочими игроками индустрии над созданием системы, в которой оба этих принципа будут соблюдаться", — говорится в сообщении.