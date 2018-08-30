"Яндекс" убрал из поиска все ссылки на контент "Газпром-медиа"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Яндекс" во избежание блокировки своего видео-сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями "Газпром медиа", при этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского, сообщила интернет-компания.
В "Яндексе" отметили, что срок исполнения уведомлений истекает в четверг, и в случае отсутствия мер был бы риск блокировки "Яндекс.Видео", что привело бы к недоступности всего yandex.ru.
"Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи "Яндекса", мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями", — заявили в интернет-компании.
Одновременно "Яндекс по-прежнему намерен обжаловать решение суда по контенту "Газпром медиа" и работать с игроками рынка над решением проблемы пиратства. "Хорошее решение проблемы пиратства должно удовлетворять двум принципам: прозрачность и равноприменимость. Мы сами являемся правообладателем и будем работать с другими правообладателями, регуляторами и прочими игроками индустрии над созданием системы, в которой оба этих принципа будут соблюдаться", — говорится в сообщении.