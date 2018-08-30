В Москве назовут победителей радийного "Оскара" - "Радиомании 2018"

МОСКВА, 30 августа — РИА Новости. В пятницу, 31 августа, Российская Академия Радио (РАР) проведет в Crocus City Hall семнадцатую церемонию вручения Национальной премии "Радиомания- 2018", где лучшие представители радиоиндустрии получат награды за профессионализм —"Золотые микрофоны".

"В Москве пройдет вручение семнадцатой премии "Радиомания", которая является самой престижной в сфере радиовещания и по праву считается радийным "Оскаром". Главная награда — статуэтка "Золотой микрофон" достанется звездам радио, а самые успешные музыканты, хиты которых чаще всего звучали в российском радиоэфире в 2017 году, удостоятся премии "Радиохит-2018",- отмечается в пресс-релизе организаторов мероприятия —Российской Академии Радио (РАР).

По итогам отборочного тура, на который были заявлены проекты более сотни радиовещателей, в шорт-лист финалистов вошло было 50 проектов сетевых и несетевых радиостанций. На финальном отрезке финалисты за звание стать лучшим будут бороться в нескольких номинациях, среди которых информационная, аналитическая программа, радио-шоу, музыкальная программа, репортаж и другие.

Дополнительно сетевые радиостанции поборются между собой в номинациях "Продвижение радиостанции в цифровой среде", а также "LIVE — трансляция года".

По условиям конкурса, общие критерии оценок, с помощью которых будет выявлен победитель стали профессионализм, качество звучания, грамотный микс, соответствие теме, оригинальность, общественный резонанс и другие.

Церемония вручения премии "Радиомания — 2018" по традиции пройдет с участием популярных российских артистов: Елка, Burito, Emin, Валерия и других.

"Радиомания" — самая престижная награда в сфере радиовещания в России. Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио.

С 2015 года "Радиомания" вышла на новый качественный уровень: Национальная премия стала вручаться под эгидой Российской Академии Радио, а сама церемония награждения превратилась в яркий и масштабный музыкальный праздник на одной из главных концертных площадок России.

Российская Академия Радио (РАР) — это единственная в России площадка, объединяющая крупнейших представителей радиоотрасли страны в целях формирования консолидированной позиции по вопросам, затрагивающим всех участников индустрии.