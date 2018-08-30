В села Ивановской области пришел на работу 21 врач

ИВАНОВО, 30 авг — РИА Новости. В этом году в сельские медучреждения Ивановской области в рамках программы "Земский доктор" пришли на работу 21 врач, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Документ о трудоустройстве медиков на днях подписал врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. С медицинскими работниками, которые пришли на работу в медицинские организации в сельской местности или в небольших городах с населением до 50 тысяч, будут заключены договоры о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

"Программа дает реальный эффект по привлечению кадров на село. Будем смотреть дальше наши бюджетные возможности для решения таких вопросов", — приводит пресс-служба слова Станислава Воскресенского.

В пресс-службе добавили, что в этом году в сферу здравоохранения Ивановской области направлены рекордные средства в размере 400 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря решению президента РФ о реструктуризации бюджетных кредитов. Средства направлены на оснащение медицинских организаций новейшим диагностическим и лечебным оборудованием. В числе первоочередных приобретений — маммографы стационарные и передвижные. Часть средств направлено на закупку видеоэндоскопического оборудования в поликлинические отделения Кинешемской, Лежневской, Тейковской, Родниковской центральных районных больниц, медицинские организации города Иваново. За счет средств федерального бюджета осуществляется закупка двух передвижных флюорографов для обследования сельского населения Кинешемского, Заволжского, Юрьевецкого, Тейковского, Ильинского и Гаврилово-Посадского районов. Также планируется приобретение четырех стационарных аппаратов в поликлиники города Иваново.

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