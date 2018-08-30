Путину подарили в Омске миниатюрную гравюру с царями династии Романовых

НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Врио губернатора Омской области Александр Бурков во время рабочего визита в регион президента РФ Владимира Путина подарил главе государства миниатюрную гравюру с изображением царей династии Романовых, выполненную омским мастером Анатолием Коненко, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы главы региона.

"Александр Бурков подарил Владимиру Путину гравюру омского "левши" — микроминиатюриста Анатолия Коненко. На гравюре изображены 18 российских царей из династии Романовых", — сказал собеседник агентства.

Микроминиатюры царей династии Романовых из бивня мамонта, косточки грецкого ореха, серебра и олова подарили Путину в Омске. Автор Анатолий Коненко стоимость работы не называет:"Подарок есть подарок". А нам теперь интересно. pic.twitter.com/XjQ9i0ivTd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 августа 2018 г.

"Еще при первом Романове, Михаиле Федоровиче, велась речь об открытии Омска, потому что тарские воеводы писали, что следует вверх по Иртышу заложить город. Заложен он был потом при Петре I, при Александре I была создана Омская область, и Николай II — единственный из царей, кто был у нас в городе, — заложил Успенский собор. Он же начал строить Транссибирскую магистраль", — объяснил глава региона выбор подарка в эфире местного "12 канала".

Работу, которая легко размещается на ладони, омский мастер-микроминиатюрист выполнил еще в 1997 году. Омичи и гости города могли увидеть ее в музее имени Михаила Врубеля. Портреты царей выполнены на тонких пластинках из бивня мамонта размером 5 на 6,3 миллиметра. Подписи выполнены на рамочках из серебра и олова.

Анатолий Коненко является автором нескольких миниатюр, попавших в книгу рекордов Гиннесса, в том числе самой маленькой книги в мире. Ко Дню космонавтики в 2011 году Коненко изготовил самую маленькую в мире копию первого искусственного спутника земли диаметром 0,05 миллиметра. Мастер создавал самый маленький в мире действующий аквариум с живыми рыбками, на дне которого растут живые водоросли. Среди произведений мастера есть подкованная блоха, караван верблюдов в игольном ушке, ювелирные украшения для насекомых, мини-портреты и микрокниги.