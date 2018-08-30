Тюменские власти сохранят соцподдержку при изменении пенсионного возраста

ТЮМЕНЬ, 30 авг — РИА Новости. Правительство Тюменской области несмотря на грядущее изменение пенсионного возраста сохранит все действующие меры поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин — 60 лет в 2019 и последующих годах, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В бюджете Тюменской области все меры поддержки всегда имели стопроцентное обеспечение. Именно такой подход мы сохраним на 2019 год и последующие при формировании нового бюджета области. Считаем это действенной мерой поддержки наших земляков", — привел собеседник агентства слова временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора.

Он уточнил, что речь идет о налоговых льготах, ежемесячных денежных выплатах, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезде в общественном транспорте и других видах поддержки.

Планируется, что повышение пенсионного возраста в России будет проходить в несколько этапов с 1 января 2019 года. Возраст выхода на пенсию для женщин в РФ составит 60 лет, для мужчин — 65. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет. При этом планируется ввести ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

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