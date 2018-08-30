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Общество

В Казани открыли новую станцию метро "Дубравная"

(обновлено: 14:52 30.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЭлектропоезд на станции Дубравная казанского метрополитена. 30 августа 2018Электропоезд на станции Дубравная казанского метрополитена. 30 августа 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 30 авг — РИА Новости. Новая станция Казанского метрополитена "Дубравная", одиннадцатая по счету, открыта в четверг, в День республики, начато строительство второй линии метро в Казани.

Детский сад. Архивное фото
© Fotolia / dmitrimaruta
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Казанский метрополитен состоит из одной линии протяженностью более 18 километров, на которой расположены станции "Авиастроительная", "Северный вокзал", "Яшьлек" (в переводе с татарского — "Юность"), "Козья слобода", "Кремлевская", "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Горки", "Проспект Победы". Строительство было начато в августе 1997 года, первые пять станций были введены в эксплуатацию в августе 2005 года (к 1000-летию города).

На строительство участка линии от станции "Проспект Победы" до станции "Дубравная" было выделено 5,2 миллиарда рублей. Строительство началось в 2015 году. Станция "Дубравная" является пересадочной на вторую линию метрополитена, которая будет включать в себя 12 станций. Сейчас Казанским метро пользуется в среднем 120 тысяч человек в сутки.

"Очень приятно, что в праздник города, в День республики мы открываем новые объекты. Только что мы посетили музей Тукая, сейчас вот открываем новую станцию метро. Конечно, город наш должен быть комфортным, очень много внимания уделяется общественным пространствам, дворам, дорогам. Еще много надо сделать, но мы уже приступили к строительству второй линии метро, и уверен, что и эту задачу мы тоже решим", — сказал на церемонии открытия новой станции президент Татарстана Рустам Минниханов.

Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Казань — один из немногих городов России, где благодаря поддержке руководства республики продолжается строительство новых станций метро. Как рассказал генеральный директор МУП "Метроэлектранс" Асфан Галявов, с запуском станции метро "Дубравная" ежедневный пассажиропоток Казанского метрополитена увеличится на 5-6%.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПрохожие у входа на станцию "Дубравная" казанского метрополитена. 30 августа 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Прохожие у входа на станцию "Дубравная" казанского метрополитена. 30 августа 2018

Станция "Дубравная" построена с использованием передовых технологий и отвечает самым современным требованиям. Она оборудована автоматами для покупки жетонов и проездных, которые работают, в том числе, по безналичному расчету — с помощью банковской карты или смартфона. На "Дубравной" установлена система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, необходимая для обеспечения безопасности пассажиров. Станция оснащена всеми необходимыми элементами для обеспечения комфорта маломобильных групп населения — лифты и наклонные подъемники смонтированы на каждом переходе, в каждом вестибюле. В составе станции — два подземных перехода, они также оснащены лифтами для маломобильных групп.

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